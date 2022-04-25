Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı

25.04.2022 17:34
Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bilecik ilinden Eskişehir kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 38 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 adet kilitli poşet, 4 adet bong tabir edilen uyuşturucu aparatı, 1 adet 7.65 çapında Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet döner bıçağı, 1 adet muşta, 1 adet polis jopu, 1 adet ahşap jop, 1 adet üzeri ambalaj bandıyla sarılı demir levye, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet göz yaşartıcı sprey ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 82 gram metamfetamin uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve birçok suç unsuruyla yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı
Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı - Son Dakika


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