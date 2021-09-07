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Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

07.09.2021 14:35
Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çamlıca Mahallesi ve İnönü ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 103,77 gram kokain, 1,55 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Çamlıca Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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