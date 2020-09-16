Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait otomobilde narkotik dedektör köpeği Aşil'in de katıldığı aramada, poşetlere gizlenmiş 24,4 kilogram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
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