Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

02.11.2020 15:37
Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üst aramasında ve evinde 204 sentetik hap, 42,88 gram esrar, 2,19 gram sentetik kannabinoid ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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