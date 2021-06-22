Batıkent Mahallesi girişinde durdurularak 116,47 gram sentetik uyuşturucu ile 65,38 gram metamfetamin ele geçirilen araçtaki T.V, F.E. ve S.E. gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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