Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.
Batıkent Mahallesi girişinde durdurularak 116,47 gram sentetik uyuşturucu ile 65,38 gram metamfetamin ele geçirilen araçtaki T.V, F.E. ve S.E. gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika