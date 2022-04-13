Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

13.04.2022 13:34
Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddia edilen M.A.G, S.H. ve B.E. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 93,22 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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