Son dakika... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 29 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 3 tabanca ile çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.