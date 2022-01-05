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Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

05.01.2022 13:47
Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada boya kovası içerisinde gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ile 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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