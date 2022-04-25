Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

25.04.2022 17:24
Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, Sakintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait araç ve evlerde narkotik dedektör köpeği "Tetik"in de katıldığı aramada, 81 gram metamfetamin, hassas terazi, 18 kilitli poşet, uyuşturucu kullanma aparatı ve düzeneği, ruhsatsız tabanca, döner bıçağı, muşta, 2 jop, sustalı bıçak ile göz yaşartıcı sprey ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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