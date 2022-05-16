Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu - Son Dakika
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Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu

16.05.2022 19:08

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu 600 dekar tarım arazisi sel suyunun altında kaldı Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu

600 dekar tarım arazisi sel suyunun altında kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu. Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu. Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu
Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu
Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu
Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu - Son Dakika


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