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Son dakika... Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15.12.2021 14:51
Son dakika... Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliye yönelik Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suretiyle farklı tarihlerde Balıkesir, Manisa, İzmir, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir tabanca, fişekler ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen diğer 3 kişiden birinin benzer suçtan cezaevinde olduğu, 2'sini yakalamak için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Eskişehir, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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