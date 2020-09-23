Son Dakika: Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'ye uluslararası ödül - Son Dakika

Son Dakika: Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'ye uluslararası ödül

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM);

Son Dakika: Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'ye uluslararası ödül, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM); 'Müze ve Kültürel Miras Ödülleri'nde' (Museum ve Heritage Awards) birçok müzeyi geride bırakarak, 'Yılın Uluslararası Projesi' ödülünü kazandı.

Eskişehir'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından kurulan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 2019 yılı özel ödülüne layık görülmüştü. Müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere'de düzenlenen '18th Museums + Heritage Awards' (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) aday gösterilen müze, dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak Uluslararası Proje Ödülü'nü kazandı. OMM Yönetim Kurulu Başkanı İdil Tabanca OMM'nin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Öncelikle Erol Tabanca, Rana Erkan Tabanca ve Cem Siyahi'ye teşekkür ederim. Onlar olmadan OMM'un olması mümkün değildi. Ardından müzeyi bir buluşma noktası olarak yaratan Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi'ye, ve genç yaratıcı ekibimize teşekkür ederim. Bu ödülün bizim için önemli olduğu kadar Eskişehir ve Türkiye için de büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde sanata ve kültüre çok ihtiyaç var. Biz kültürel bir diyalog ve yaratıcı ortam sunmak için yolculuğumuza başladık. Çabalarımızın fark yaratmasından ve ödüllendirilmesinden ötürü çok gururluyum" dedi.

1 YILDA 166 BİN 321 ZİYARETÇİ

Eskişehir'de kapılarını açan ve kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, 7 Eylül'de 1'inci yaşını doldurdu. Koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu müzeyi 1 yıl içerisinde Türkiye'den ve yurt dışından 166 bin 321 kişi ziyaret etti. 6 bin 700 öğrenci ise ücretsiz okul turlarıyla müzeyi gezdi. Yaklaşık 990 kişi eğitim programlarına katıldı. Müze, yeni sanat sezonuna 'Günün Sonunda' sergisiyle 2 Ekim'den itibaren yeniden merhaba diyecek.


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika: Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'ye uluslararası ödül - Son Dakika


Son Dakika

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