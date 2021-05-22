Son dakika... ESKİŞEHİR OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ 300 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİYLE YAKALANDI - Son Dakika

Amcasıyla kaçan kadın, Müge Anlı'da sarf ettiği bir cümleyle ailesini perişan etti

Bülent Arınç da topa girdi: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım

ESKİŞEHİR'de park halindeki 2 otomobili benzin dökerek kundakladığı iddiasıyla aranan S.K., 300 saatlik kamera incelemesinin ardından Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. Araçları, sahipleriyle husumetli olan komşusu M.K.?nın arkadaşı D.Ç. aracılığıyla S.K.?ya yaktırdığı ortaya çıktı. Eskişehir ve Adana'da gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan R.P. ile eşi B.P.'ye ait park halindeki otomobiller, geçen 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlardaki yangında ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama olayının yaşandığı Mimar Sinan sokak ve çevresindeki kameralarda yaklaşık 300 saatlik inceleme yaparak şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Olayın ardından Adana'ya kaçtığı tespit edilen şüpheli S.K., Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KUNDAKLAMA İÇİN ADANA'DAN GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kundaklanan R.P. ile eşi B.P.'ye ait otomobilleri, daha önceden aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle husumetli olan komşusu M.K.?nın, D.Ç. aracılığıyla Adana'dan çağırdıkları S.K.?ya yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüpheli S.K.?nın olay yerinde daha önceden keşif yaptığı, benzini ise bidonla D.Ç.?nin temin ettiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında M.K., D.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.S.?de Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli Eskişehir'de, S.K. ise Adana'da işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.