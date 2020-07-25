Vali Ayyıldız, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:39

Kaynak: AA

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