Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
Vali Ayyıldız, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Ayyıldız'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.