Son Dakika | Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı!

6 saat önce

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir.

Son Dakika | Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı!, System.String[]

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz.


Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:03 
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