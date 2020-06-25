Son Dakika: Eskişehirspor, Talha Erdoğan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Son Dakika: Eskişehirspor, Talha Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcusu Talha Erdoğan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcusu Talha Erdoğan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyuncularla iç transfer görüşmelerine başlayan Eskişehirspor'da sezon sonunda kontratı sona erecek Talha Erdoğan ile sözleşme yenilendi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil, Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Barış Koyuncu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen genç futbolcu, kendisini 3 yıl daha Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika: Eskişehirspor, Talha Erdoğan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor

Son Dakika

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