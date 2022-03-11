Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, karı kocanın birbirlerine ceviz ve tabak fırlatması silah niteliğinde değerlendirilerek, çift hakkında kamu davası açıldı.

Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan A.K. ile karısı N.K. arasında ailevi nedenlerle kavga çıktığı belirtildi.

A.K'nin eşine ceviz, N.K'nin ise kocasına tabak fırlattığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"A.K'nin, eşi olan N.K'ye olaydan sonra ele geçmeyen ancak fiilen saldırıya elverişli oldukları değerlendirilerek yaralama suçunda silah niteliğine haiz oldukları düşünülen cevizleri fırlattığı, müşteki şüpheli N.K'nin de eşine yaralama suçunda silah niteliğine haiz olan tabak ile eşi A.K'nin kafasına vurduğu, meydana gelen olaylar sonrası çeşitli şekilde yaralandıkları anlaşılmıştır."

Sanıklar için kasten yaralama suçundan ceza talep edilen iddianamede, çift hakkında mala zarar verme, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.