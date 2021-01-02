Son dakika: Eşme'de sokak hayvanları beslendi - Son Dakika

Son dakika: Eşme'de sokak hayvanları beslendi
02.01.2021 16:24
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Eşme'de polis ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara mama ve su verdi.
Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Eşme'de polis ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara mama ve su verdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Uşak genelinde kısıtlama tedbirlerine uyulduğu görülürken, Eşme polisi de sokakta kalan hayvanları unutmadı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı. - UŞAK
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