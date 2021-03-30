Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika

Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

30.03.2021 10:26
Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran ve lokantaların yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran ve lokantaların yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından baba ocağı Rize'de vatandaşlar kararı memnuniyet ile karşılarken, esnaf hazırlıksız yakalandığını dile getirdi. İllerin risk haritasının açıldığı günden bugüne 'Yüksek risk' altında olan Rize'de kafe sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafe, restoran ve lokantaların açılması kararını beklemediğini dile getirerek "Hazırlıksız yakalandık" dedi.

Açıklamayı dinledikten sonra açıp açmamakta kararsız olduğunu dile getiren Seçkin Memişoğlu isimli esnaf "Valla hiç beklemiyorduk. Akşam haberleri izledim çok da bir şey anlamadım açıkçası. Yarı açık yarı kapalı. Kırmızı bölgelerde de açık artık dediler. Birkaç bölge açılmıştı ama biz açılamamıştık. 10 gün sonra Ramazan. Açılmayı da beklemiyorduk. Sabah geldim baktım ki esnaf arkadaşlar açmış. Vallahi ayıp olmasın diye açtım, hiçbir hazırlığımız da yoktu. Sürpriz oldu. Gerekte yoktu 10 gün sonra Ramazan yeniden kapatacağız. 8 aydır kapalıyız, hiçbir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

"Kapasiteyi düşürdük, tedbirimizi aldık"

İşletmenin müşteri kapasitesini düşürdüklerini dile getiren Fatih Yılmaz isimli işletmeci ise "Çok hazır değildik aslında. Alınan karar bize de sürpriz oldu. Açtık ve bekliyoruz artık zaman ne gösterecek bize. Kapasitemizi yüzde 50'ye düşürdük, tedbirlerimizi aldık. Bakalım artık hayırlısı" dedi.

Aylardır tedbirler kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda hizmet bulamayan vatandaşlar ise kararı duyduklarına sevindiklerini dile getirdi. Rasim Yılmaz isimli vatandaş "Dışarıda çay içmeyi çok özledik. İnsanlar bir temiz hava aldı. İnsanların temiz hava alması, dışarıya çıkması, insanları görmesi çok güzel bir şey. Yasağın kalktığına sevindik" şeklinde konuştu.

"Evde de içiyoruz ama güneşli havanın yerini tutmuyor"

Bayram Topçu isimli bir başka vatandaş ise "Yasağın kalkması bizi çok sevindirdi, sağ olsun var olsunlar. Millete bu kadar eziyet olur mu ya. Tabi evimizde de çay içiyoruz ama böyle güneşli yerde oturup çay içmeyi nerede bulabiliriz. Yerini tutmaz. Şimdiden sonra tedbirimizi alacağız, mesafemizi koruyacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz" diye konuştu. - RİZE

Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim Şevval Sam 16 yıl önce yaptığı ölümlü kazayı ilk kez anlattı: Suçum olsa bedelini öderdim İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı         
09:50
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu         
08:45
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei