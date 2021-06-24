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Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı

24.06.2021 09:20

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 23 Haziran'da sona eren esnafa hibe desteğinde başvuru süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafın beklediği haberi sosyal medya hesabından verdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık."

Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı

HİBE DESTEĞİ İÇİN ESNAF İKİ GRUBA AYRILACAK

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

3'ER BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3 bin TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar: Onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler.

Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı

Türk Lirası, Mehmet Muş, 1 Temmuz, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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