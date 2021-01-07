Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika

Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor

07.01.2021 18:33
Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Küresel salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilecek olan destek kredisi için başvuru 8 Ocak tarihinde sona eriyor.

Küresel salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilecek olan destek kredisi için başvuru 8 Ocak tarihinde sona eriyor.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Fatih Canbaz yaptığı açıklamada; esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destekleme başvurularının 8 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle sona ereceğini belirtti. Devam eden küresel salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlara yönelik bin TL hibe desteği ile 500 lira kira desteğinden yararlanmak için 30 Aralık 2020 Cuma günü başlayan başvuru süresi devam ediyor. Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Fatih Canbaz, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak 3 ay boyunca verilecek destek için başvuruların e devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.

Desteklerden yararlanmak için www.turkiye.gov.tr adresinden başvuruların yapılabildiğini işaret eden Başkan Canbaz, devamında şöyle konuştu: "Destek başvuruları 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar sürecektir. Üyelerimiz e-devlet şifresi ve İban numarasını yanlarına alarak odamıza gelebilirler. TC Kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın Cuma gününe kadar esnaf ve sanatkarımız başvuru yapabilecektir. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte banka hesap numaralarına otomatik aktarılacaktır" dedi.

Erdek'te Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bugüne kadar 179 kişinin bizzat müracaat ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor
Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Erdek, Esnaf, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? 68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Çocukların kavgasına aileleri dahil olunca ortalık savaş alanına döndü Su tesisatçısı, para yüzünden tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı
Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı         
17:57
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması         
17:41
ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici         
17:15
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu         
17:09
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı         
15:31
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis         
13:52
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 18:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei