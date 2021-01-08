Son Dakika: Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira destekleri için son başvuru tarihi 11 Ocak'a uzatıldı
08.01.2021 17:14
Son dakika: Esnaf için 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak Pazartesi'ye kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Pekcan, destek başvurularının 11 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığını söyledi.
Bakan Pekcan'ın şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık."
Ayrıntılar geliyor...
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