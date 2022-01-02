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Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada

02.01.2022 15:09

Son dakika haberler: - Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada Yorgun mermi şantiye ofisinin çatısını deldi Ölüm tehlikesi atlatan esnaftan 'silaha hayır' çağrısı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, ofisine yorgun mermi isabet ederek ölümden dönen esnaf, 'Silaha hayır' çağrısında bulundu.

- Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada

Yorgun mermi şantiye ofisinin çatısını deldi

Ölüm tehlikesi atlatan esnaftan 'silaha hayır' çağrısı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, ofisine yorgun mermi isabet ederek ölümden dönen esnaf, 'Silaha hayır' çağrısında bulundu. Esnafın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesindeki bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Esnaf Murat Akkuş, arkadaşı ile ofisinde oturduğu sırada bir anda şiddetli bir ses ile irkildi. Ofisine yorgun mermi isabet ettiğini fark eden Akkuş ve yanındakiler, tavanı delerek içeri giren mermi çekirdeğini yerde gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildiren Akkuş, 'Silaha hayır' çağrısında bulunarak, özelikle düğünlerde silah kullanılmaması gerektiğini söyledi.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Oturduğu koltuğun üstünden tavanı delerek, yere düşen mermi ile ölümden döndüğünü aktaran esnaf Akkuş, "Ofiste arkadaşla birlikte oturuyorduk. Birden şiddetli bir ses geldi. Önümde de toz yükseldi. Yukarı tavana baktım, delinmiş. Arkadaş dedi Murat yorgun mermi isabet etti. Bu yorgun mermi, sacı deldi, aradaki izocamı deldi ve asma tavanı delerek yere düştü. Bu yorgun mermi eğer bana isabet etseydi şuan hayatta olmayabilirdim. Ben üç babasıyım. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gereksiz yere, düğünlerde silah kullanılmasın" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada

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Murat Akkuş, Şanlıurfa, İnşaat, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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