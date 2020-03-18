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Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu...
7 saat önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34
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