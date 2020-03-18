Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu... - Son Dakika Spor

Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu...

7 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu..., System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.


Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.


İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.


İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 

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