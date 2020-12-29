Son dakika... Estetik uzmanı doktor, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun (70) da 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu, rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Türkoğlu, durumu ağırlaşınca, özel hastanede yoğun bakıma alındı. 20 gündür tedavi altında olan 1 çocuk babası Türkoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Ölümü meslektaşları ile ailesini yasa boğan Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun da 2 hafta önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği öğrenildi.



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