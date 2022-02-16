Üye Girişi
Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel" - Son Dakika

Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel"

16.02.2022 23:36
Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel"

Son dakika haberler... Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya arasındaki kriz devam ederken, bir ülke daha Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatabileceğini ifade etti. Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mikk Marran yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya "sınırlı" bir askeri saldırı başlatmasının "muhtemel" olduğunu belirtti. Söz konusu saldırının füzelerle düzenleneceğini ve Ukrayna'daki "önemli bir bölgenin" işgalini içereceğini aktaran Marran, "Şu anda değerlendirmemiz, bu bölgeleri kontrol etmek için çok fazla asker gerektiğinden, (Rusya'nın) kalabalık nüfuslu şehirlerden kaçınacakları yönünde. Ancak Rus birliklerinin hangi yolu kullanabileceği konusunda net bir anlayış yok" dedi. - TALLİNN

YORUMLAR
500

Ukrayna, Saldırı, Estonya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: 'Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:32 Hull City'sinde şaşkınlık yaratan durum! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı iki maçtır kayıplara karıştı
23:19 Erdoğan'ın sitemi Millete Sesleniş konuşmasına damga vurdu: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok
23:18 Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri etkileyecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: "Rusya'nın Ukrayna'ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement