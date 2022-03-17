Son Dakika | Estonya Genelkurmay Başkanı: "Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahale etmeli" - Son Dakika
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Son Dakika | Estonya Genelkurmay Başkanı: "Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahale etmeli"

17.03.2022 11:27
Son Dakika | Estonya Genelkurmay Başkanı: "Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahale etmeli"

Son dakika gelişmesine göre Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO'nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO'nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

CNBC televizyonuna konuşan Korgeneral Herem, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Herem, sunucunun, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet." cevabını verdi.

Aynı televizyon kanalına konuşan Estonya Savunma Bakanlığı Sekreteri Kusti Salm ise Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmak için zemin hazırladığı fikrini savunarak "Söylemleriyle bunu açıkça yapıyor ve bunun gerçekleşmesi için şartları hazırlıyorlar. Burada bir nihai hedef olmadığını düşünmek saflık olur." açıklamasında bulundu.

Salm, Rusya'nın, nükleer silah kullanacağına dair korku ortamı yaratarak gerilimi tırmandırdığını savundu.

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Genelkurmay Başkanı, Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Estonya Genelkurmay Başkanı: 'Rusya kitle imha silahı kullanırsa NATO müdahale etmeli' - Son Dakika


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