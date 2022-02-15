Son dakika! Estonya, Mali'deki askerlerini çekiyor - Son Dakika

Estonya, Mali'de Takuba Görev Gücü bünyesinde konuşlu askerlerini geri çağırma kararı aldı.

Estonya basınında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Kalle Laanet, Mali'de demokratik seçimlerin yakın zamanda planlanmadığını belirterek, bu şartlar altında devam edilemeyeceğini bildirdi.

Takuba'da askeri olan diğer ülkelerin de bu konuda hemfikir olduğunu dile getiren Laanet, konuya ilişkin resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.

Estonya Özel Kuvvetlerinin Mali'nin kuzeydoğusunda konuşlu 95 askeri bulunuyor.

Avrupa ile Takuba gerginliği

Bamako yönetimi, Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de 27 Ocak'ta askerlerini geri çağırmıştı.

Bu olaydan sonra Takuba'nın geleceği konusunda bazı soru işaretleri oluşmuş, Barkhane'nın sona ermesi halinde Takuba'nın da bölgeden çekilebileceği belirtilmişti.

Mali Başbakanı Choguel Maiga, Takuba'nın Fransa tarafından kurulduğuna işaret ederek, amacının Mali'yi bölmek olduğunu söylemişti.

Barkhane ve Takuba'nın Mali'den ayrılsa bile Sahel'deki başka bir ülkede konuşlanacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Bu 2 operasyona ilişkin nihai kararın yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te G5 ülkeleriyle yapacağı görüşme sonrası ya da 17-18 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği- Afrika Zirvesi'nde açıklanması bekleniyor.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 600'e yakın asker görev yapıyor.