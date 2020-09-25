Etiyopya'nın güneyinde sağanak yağışların yol açtığı heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney eyaletindeki Afet Risk Yönetimi Ofisi yetkililerinden Tesfaye Markos, basına yaptığı açıklamada, Gamo bölgesindeki heyelanın onlarca eve zarar verdiğini ve yıktığını, 21 ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Markos, yağışların devam ettiğini, dağlık alanlarda yaşayanlara dikkatli olma uyarısında bulunduklarını belirtti.

Haziran ve eylül ayları arasında aşırı yağış alan ülkede, sel ve heyelanlarda her yıl yüzlerce kişi can veriyor.