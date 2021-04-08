Etiyopya'nın güney eyaleti Amaro'da kimliği belirsiz kişiler tarafından son 1 haftadır düzenlenen silahlı saldırılarda 12 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, saldırılar Koore halkının yaşadığı ve yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde düzenlendi.
Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Etiyopya'daki silahlı saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika