Son Dakika | Etiyopya: Hedasi Barajı görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika

Son Dakika | Etiyopya: Hedasi Barajı görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor

Son dakika haberleri... Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'na ilişkin müzakerelerde nihai bir anlaşmaya ulaşılamasa da görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'na ilişkin müzakerelerde nihai bir anlaşmaya ulaşılamasa da görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

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Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gözlemci ve uzmanların eşliğinde 11 gün boyunca Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilse de nihai bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Müzakerelere ilişkin raporların Afrika Birliğine ve liderlere bugün sunulacağını aktaran Bekele, "Afrika Birliği Başkanı, büro üyeleri ve üç ülke liderinin değerlendirmeleri sonrasında müzakerelerin devam etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliğinin girişimiyle yeniden başlayan üçlü müzakereler, ihtilaflı konularda anlaşılamaması üzerine dün sona ermişti.

Müzakerelerin bitmesi sonrası Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Sudan'daki Ruseyris Barajı'na bırakılacak su miktarı, Hedasi Barajı'nın işletilmesi ve kuraklık dönemlerinde nasıl doldurulacağıyla ilgili konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etmişti.

Mısır Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 ülkeden teknik ve hukuki komitelerin toplantılarının ardından su kaynakları bakanlarının toplandığına değinilerek, Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiği ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğü kaydedilmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliğinin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferans yöntemiyle yeniden başlamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşmasa olmasa da yağmur döneminin başlaması nedeniyle bu ay barajı doldurmaya başlamak istiyor.

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Etiyopya: Hedasi Barajı görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor - Son Dakika Dünya
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