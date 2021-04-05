Son dakika... Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi

Son dakika habere göre Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşan Eritre askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşan Eritre askerlerinin geri çekildiği bildirildi. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tigray bölgesinde TPLF üyelerine karşı Etiyopya askerlerine destek vermek için bulunan Eritre askerlerinin geri çekildiği kaydedildi. Açıklamada, Eritre askerlerinin geri çekilmesiyle Etiyopya askerlerinin sınır hattında kontrolü sağladığı bilgisi paylaşıldı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 26 Mart'ta kuzeydeki isyancılara yönelik askeri operasyona destek veren Eritre birliklerinin Etiyopya'dan çekileceğini duyurmuştu. Eritre kuvvetleri, insan hakları kuruluşları tarafından Tigray'da sivil katliamı yapmak ve tecavüzle suçlanıyor. Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

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