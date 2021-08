Son dakika: ETSO yönetiminden, Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Faruk Özkaya ve Sinan Dağoğlu katıldı. Ziyarette, Emniyet Müdürü Tuncer'e Oda Yönetimi adına yeni görevinde başarı dileyen Başkan Yücelik, Erzurum halkının her zaman kendilerine destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, şehrin güven ve huzuru için mesai gözetmeksizin gayret gösteren güvenlik güçlerinin bu özverili çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, Erzurum'a hizmet etmekten mutlu olduğunu kaydederek, "Halkımızla el ele verip birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmete devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM