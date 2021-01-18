Son dakika: Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika: Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
18.01.2021 12:58
Son dakika haberler: - Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı Kırklareli'nde birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
- Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen G.E. itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.'yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.'yi emniyete götürdü.
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