Son dakika... EV ARKADAŞINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika... EV ARKADAŞINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.04.2022 15:59

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör (26), adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör (26), adliyeye sevk edildi. İşgör'ün polisteki ifadesinde, Uslu'nun kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İşgör, Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Gürol Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden İşgör, ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürol Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesim İşgör'ün polisteki ifadesinde, "Kapıyı sert kapattığım gerekçesiyle Gürol ağabey küfretti. Kendisini defalarca uyardım. Tekme ve tokat atmaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek elime geçirdiğim çekiçle başına vurdum. Böyle olmasını istemedim" dedi.

İşgör, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... EV ARKADAŞINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika... EV ARKADAŞINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... EV ARKADAŞINI ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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