Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Elmalı Mahallesi'nde oturan H.K. ile ev arkadaşı S.K, evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, arkadaşına tabancayla ateş etti.
Kulağından ve sol kolundan yaralanan H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Ev arkadaşının silahla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika