Ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

Katil zanlısının öldürdüğü şahsın babasını arayıp, "Kaan abiyi çok özledim" dediği ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele hapsindeki vatandaşı öldüren şahıs ve beraberindeki kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına getirildi. Şensoy'u öldüren şahsın arkadaşı olduğu ve bir gün önce babasını arayarak, "Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim" dediği öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy isimli şahıs, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy'un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gece saatlerinde gelen evinde tabancası ile 3 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs evden hızla çıkarak kendisini kapının önünde bekleyen bir arabaya bindi. E.D. ve aracı kullanılan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce, Kaan Şensoy'un evine gitti. Şensoy'u kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şahıslar kaçamadan yakalandı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan araç Sakarya'nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı öldürdüğü vatandaşın arkadaşı çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından Başiskele Jandarma Komutanlığına getirildi. Cinayet zanlısı E.D.'nin Şensoy ile arkadaş olduğu ve 1 gün önce Şensoy'un babasını arayarak, "Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim" dediği öğrenildi. Şahısların tamamlanacak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.