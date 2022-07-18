Son dakika... Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu

18.07.2022 16:19
Son dakika... Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Antalya'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni, ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni, ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 825 Sokak üzerinde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. 47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Göçmen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Konyaaltı, Antalya, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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