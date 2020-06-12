Son Dakika: Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3)
Son dakika güncel haberi: Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3) KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRDİ Edirne'nin Keşan ilçesinde, evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövülen ve kalp yetmezliği ile epilepsi hastalığı olan zihinsel engelli Sercan...
Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3)
KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRDİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde, evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövülen ve kalp yetmezliği ile epilepsi hastalığı olan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren için Keşan Kaymakamlığı harekete geçti. Dağdeviren, Keşan Kaymakamı Nuri Özder'in talimatıyla Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerince evinden alınarak, geçici olarak pansiyona yerleştirildi. Dağdeviren'in, Keşan'daki bir bakım merkezine alınması için de işlemlere başlandığı bildirildi. Dağdeviren, kendisine yardımcı olan Keşan Kaymakamı Özder'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:41 Kaynak: DHA
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