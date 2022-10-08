Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

08.10.2022 00:57
Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bulunan dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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