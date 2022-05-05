Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ

05.05.2022 01:11

Son dakika haberleri: TOKAT'ın Niksar ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bedensel engelli Yusuf Ilık (30) hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bedensel engelli Yusuf Ilık (30) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Niksar ilçesi bağlı Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişi katındaki Mehmet Ilık'a ait evde yaşandı. Ilık ailesinin bayram ziyareti için evde olmadığı sırada bedensel engelli Yusuf Ilık'ın odasından çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede yangın sırasında içerde tek başına bulunan bedensel engelli Yusuf Ilık'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alınca evlerine dönen aile fertleri, Yusuf Ilık'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yangında ölen Yusuf Ilık'ın cansız bedeni otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede yangının sigaradan çıktığı ihtimali ağırlık kazandı. (DHA)

Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ

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Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Engelli genç yangında hayatını kaybetti

Engelli, Yangın, Bağlar, Niksar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... EVDE ÇIKAN YANGINDA BEDENSEL ENGELLİ YUSUF HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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