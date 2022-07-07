Şanlıurfa'da yangın paniği: 1 itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yangın paniği: 1 itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi

07.07.2022 19:04

Şanlıurfa'da yangın paniği: 1 itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi Şanlıurfa'da çıkan yangında apartman dairesi alevlere teslim olurken yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralanırken apartmanda yaşayan 4 kişi dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'da yangın paniği: 1 itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çıkan yangında apartman dairesi alevlere teslim olurken yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralanırken apartmanda yaşayan 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın en son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını söndüremeyen evdekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, evin her tarafını sararken apartmanın içerisini ise dumanlar kapladı. Apartmanda yaşayanlar, duman nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekti. Ekiplerin müdahale ettiği yangında ev tamamen küle dönerken bir itfaiye eri başına demir parçasının düşmesi sonucu yaralanırken 4 vatandaş ise dumandan etkilenerek çağrılan ambulansta tedavi edildi. Yangın esnasında evde bulunan mutfak tüpü ile piknik tüpü, ekipler tarafından dışarı çıkartılarak su ile soğutuldu.

Öte yandan yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yangın paniği: 1 itfaiye eri yaralandı, 4 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika

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