Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

02.04.2022 00:31

Son dakika haberler: OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Murat Hınıslı (50), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Murat Hınıslı (50), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Murat Hınıslı'ya ait müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye erleri, evde yalnız yaşayan Murat Hınıslı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında hayatını kaybeden Hınıslı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polisin de yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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