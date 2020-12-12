Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

12.12.2020 15:14
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı.

ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı. Yangında yaralanan anneyi kurtarmaya çalışan 4 polis memuru ise dumandan etkilendi.

Batıkent Mahallesi'nde, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada bölgede bulunan trafik polisleri yangını fark etti. Polisler yangın çıkan daireye girip anne Havva Karakeçili'yi dışarı çıkardı, apartmandakileri de tahliye etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de yangını müdahale edip söndürdü. Yangının ardından evde yapılan incelemede, olay sırasında yatak odasında uyuyan Miray Karakeçili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Havva Karakeçili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında eve girip dumandan etkilenen 4 polis memuruna ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

Yangını haber alıp gelen küçük Miray'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Miray'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

Karakeçili, Yangın, Miray, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı - Son Dakika


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