Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı

23.03.2022 11:07
Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre MERSİN'de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, çoraplara sarılı 40 tabanca, bin 77 fişek ve yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, çoraplara sarılı 40 tabanca, bin 77 fişek ve yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K.'nin evinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Dolaplarda  çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, tabancalara ait bin 77 fişek  ile ayrıca yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan C.K., R.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Bulunan tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı
Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı
Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı
Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı
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Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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