Dijital operatörden hem indirim hem hediye çeki kampanyası - Son Dakika

Vodafone, Vodafone Evde İnternet çatısı altında sunduğu "Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurulan yeni kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirimin yanı sıra Vodafone Yanımda'dan 200 TL değerinde seçili kategorilerde geçerli hediye çeki de sunacağını açıkladı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 'Vodafone Evde İnternet' markasıyla ev interneti almayı ya da ev interneti sağlayıcısını değiştirmeyi düşünenler için çok özel bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Şirketin "Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurduğu kampanyaya göre, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirim fırsatının yanı sıra Vodafone Her Şey Yanımda'daki "dijital üyelikler","dijital oyun" ve "süpermarket" kategorilerinde geçerli 200 TL değerinde istediği hediyeleri kullanma şansı da sunacağı da bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Seçilebilecek hediyeler arasında dijital üyelikler, dijital oyun içi hediyeler ve süpermarket ürünleri gibi farklı ürün ve hizmetler bulunuyor. 17 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanya 30 Mart'ta son bulacak ve hediyeler sınırlı sayıda olacak. Vodafone Evde İnternet'in yeni kampanyasından faydalanmak için Vodafone mağazaları, Vodafone Evde kanalı, vodafone.com.tr veya Vodafone Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Dijital başvurulara özel ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunuluyor" bilgisi paylaşıldı.