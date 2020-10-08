'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYAN KORONAVİRÜS HASTASINA KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ - Son Dakika

AVCILAR'da koronavirüs testi pozitif çıkan 1 hafta hastanede, 3 hafta evde karantina altında tutulan Bekir Sipahi'ye 'Evde kal' çağrısına uyduğu için Kaymakam Kemal İnan tarafından evinde teşekkür çiçeği verildi.

Merkez Mahallesi'nde oturan Bekir Sipahi, kendisini iyi hissetmeyince başvurduğu Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinden geçirildi. Sipahi'ye evde karantina kararı tebliğ edildi. Yakınları ile birlikte evinde karantinaya alınan Bekir Sipahi, durumu kötüleşince bu kez aynı hastaneye yatırıldı. 1 hafta süreyle hastanede tedavi edilen Sipahi yeniden evde 15 gün daha karantinada tutuldu. 3 hafta süreyle evden dışarı çıkmayan Sipahi ve yakınlarının yapılan testleri negatif çıkarken, aile fertlerine 1 hafta daha dışarı çıkmamalarının yararlı olacağı belirtildi.

VEFA GRUBUNDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, iki kez durumu ağırlaşan, eve gönderildikten sonra aile fertleri ile birlikte dışarı çıkmayarak karantina kurallarına titizlikle uyan Bekir Sipahi'ye teşekkür edilmesini istedi. Kaymakamlıktaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Vefa Grubu'ndan biri polis iki görevli Sipahi ailesinin oturduğu eve giderek beraberlerinde getirdikleri çiçeği vererek, 'Evde kal' çağrısına uyduğu için teşekkür etti.

"AZRAİLİ GÖRDÜK"Bekir Sipahi, görevlilere teşekkür ederken, şöyle dedi:

"Yoğun iş döneminde virüsü muhtemelen yemekten kaptım. Testimiz negatif çıktı. Karantina dönemimiz bitti. Yine sağlık kurallarına uyuyoruz. Hastalığım çok ağır geçti. Birkaç sefer ölümden döndük. Özellikle hastalık döneminde çok iyi bakıldık. Devlet Hastanesi yetkilileri, Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz Murat Çakır durumumuzla ilgilendiler. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sürekli sordular. Ailemizle ilgilenemiyorduk. Vefa Grubu gelip ilgilendi. Bir hafta daha nekahat dönemi nedeniyle evdeyiz. Biz Azrail'i gördük. Evde kal çağrısına uymayanlar da Azrail'i görür. Allah, devlete millete zeval vermesin."