Son dakika! Evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
30.03.2021 16:53
Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da 4 yaşındaki kız, geçirdiği apandisit rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'da 4 yaşındaki kız, geçirdiği apandisit rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adapazarı Semerciler Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Elif Duru, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan küçük kız, apandisit rahatsızlığı olduğu tespit edilince ameliyata alındı. Küçük Duru, ameliyatta doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haber küçük kızın ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ailenin teslim aldığı Elif Duru'nun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. - SAKARYA
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