Son dakika... Evde unuttuğu kimliğini polisle getirdi, 1 dakikayla sınavı kaçırdı - Son Dakika
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Son dakika... Evde unuttuğu kimliğini polisle getirdi, 1 dakikayla sınavı kaçırdı

19.06.2022 12:09
Son dakika... Evde unuttuğu kimliğini polisle getirdi, 1 dakikayla sınavı kaçırdı

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.

GAZİANTEP'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelenler, koşarak sınav salonuna gitti. Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için dua etti.

Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi. Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, "Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm" dedi.

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İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi
Kaynak: DHA

İlknur Çelik, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Evde unuttuğu kimliğini polisle getirdi, 1 dakikayla sınavı kaçırdı - Son Dakika

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