Son dakika! Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika! Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu

11.07.2022 12:07
Son dakika! Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu

Son dakika haber... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) evinde yangın çıktı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) evinde yangın çıktı. Baki, evde ölü olarak bulundu.

Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde oturan Hüseyin Baki'nin yalnız yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Hüseyin Baki, mutfakta ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Baki'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hüseyin Baki'nin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu - Son Dakika
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